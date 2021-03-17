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نجم الزمالك السابق يكشف سبب ضعف الهجوم في الفريق الأبيض

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:25 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد عصام مرعي نجم الزمالك السابق أن الفريق تأثر كثيراً برحيل مصطفى محمد إلى جالاتاسراي التركي على سبيل الإعارة ، مشيراً إلى افتقاد الحلول الهجومية منذ رحيله .


وأضاف مرعي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : أسامة فيصل  ما زال أمامه الكثير حتى يمكن الإعتماد عليه بشكل أساسي ، كما كنت أتمنى استمرار عمر السعيد وعدم إعارته إلى الجونة ، وكان يجب تجهيزه فور رحيل مصطفى محمد ، خاصةً أن اللاعب ظهر بشكل جيد في موسمه الأول مع الزمالك .


واختتم مرعي : "التعاقد مع سيف الجزيري كان خطأً كبيراً بسبب عدم الإستفادة من اللاعب إفريقياً بسبب مشاركته مع المقاولون العرب في بطولة الكونفدرالية".

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