إسلام بشبيشي ينضم إلى فريق عمل "الاختيار 2"









انضم الممثل الصاعد إسلام بشبيشي، لأسرة فريق عمل مسلسل الاختيار 2، والذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2021، حيث يشارك في ذلك العمل الدرامى برفقة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي.







ويستعد "بشبيشي" للصعود على خشبة المسرح أيضًا الخميس المقبل الموافق 18 مارس حيث يعود العرض المسرحي "قواعد العشق 40"، للمرة الرابعة على مسرح السلام بشارع القصر العينى يوميا، ماعدا يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع فى تمام الساعة الثامنة مساء.







يأتي هذا فيما يواصل فريق عمل مسلسل الاختيار 2، التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وانجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.



وكانت قد طرحت شركة سينرجي برومو الاختيار 2 والذي تخطي حاجز المليون مشاهدة في أقل من يومين.





مسلسل "الاختيار2"، سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى، وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، نجاحا كبيرا للغاية وقت عرضه فى شهر رمضان الماضي، وتصدر نسب المشاهدة.



ويذكر أن إسلام البشبيشي إلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وخاض العديد من تجارب الإخراج في قصور الثقافة والجامعات المصرية.