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سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-3-2021

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:29 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار مقابل الجنية في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 17 مارس 2021.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-3-2021

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم
15.6416 جنيه للشراء.
15.7740 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم
١٥.٦٤ جنيه للشراء.
١٥.٧٤ جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib اليوم
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية اليوم
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك عوده اليوم
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك أبو ظبي اليوم
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

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