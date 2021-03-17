مانشستر يونايتد يواجه صعوبة في التعاقد مع نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يواجه صعوبة في التعاقد مع الفرنسي رافائيل فاران، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.









ومن المقرر أن ينتهي عقد فاران مع ريال مدريد نهاية الموسم المقبل، وكشفت العديد من وسائل الإعلام طرح إسم النجم الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.









وبحسب موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن مانشستر يونايتد كان أبرز الأندية التي ترغب في التعاقد مع فاران في الصيف المقبل لتعزيز دفاع الفريق.









وتابع الموقع، أن مانشستر يونايتد يواجه صعوبة في التوصل لاتفاق حول ضم فاران، ويعتقدون استمراره في ريال مدريد هو الأقرب.









وأشار الموقع، أن فاران ينتظر سماع عروض ريال مدريد، ويرغب في الاستمرار داخل سانتياجو برنابيو، وكذلك ترغب إدارة الفريق الملكي في تجديد عقد اللاعب.