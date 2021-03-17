



بتسجيل البطاقة استعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 للمتخلفين عن الدفعة السادسة لشهر مارس عبر موقع .manpower.gov.eg





بتسجيل البطاقة استعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة للمتخلفين عن الدفعة السادسة لشهر مارس 2021، نتابعها مع حضراتكم الان وذلك مع تزايد بشكل وصورة كبيرة التساؤلات ما بين المواطنين وسكان الجمهورية بأكملها حيال ميعاد صرف مستحقات الدفعة الجديدة المخصصة أمام المتخلفين عن الصرف.





استعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

أعداد كبيرة من مستفيدي منحة العمالة الغير منتظمة يباشرون البحث حول مواعيد صرف الدفعة الخاصة بالمتخلفين وذلك لاستلام الدعم الذي خصصته وزارة القوي العاملة المصرية أمام جميع من انطبقت عليهم معايير وشروط صرف قيمة تلك المستحقات والتي بالفعل بدات اعمال صرفها لمدة خمسة أيام متتالية من خلال مكاتب البريد الموزعة على مستوى الجمهورية وماكينات الصراف الي الموجودة داخل جميع انحاء الجمهورية ومنافذ وفروع البنك الزراعي بدءً من صباح يوم الأحد الموافق ميلادياً 7 مارس لتنتهي بصورة رسمية أعمال صرفها، لتبدأ عليه استعدادات القوى العاملة لرصد المتخلفين وتخصيص أيام خاصة لاستلام قيمة مستحقاتهم على هذا الدعم، حتى يتمكن جميع المستفيدين من إجراء استعلام عن حالات استحقاق صرف قيمة هذا الدعم من عدمه من خلال موقع القوى العاملة على نحو نستعرض نتابع مع حضراتكم الان.





خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

بامكانكم إجراء استعلام عن دعم وقيمة منحة العمالة الغير منتظمة من خلال موقع القوى العاملة من هنا ليتم اختيار ايقونة استعلام عن اسماء المستفيدين ليكرا ويتم الاستعلام فور تسجيل الرقم القومي واسم المواطن الرباعي ورقم الهاتف.



