Advertisements
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-3-2021
الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:31 ص
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 17 مارس 2021.
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-3-2021 في مصر
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 875 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 766 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 656 جنيها .
سعر الجنيه الذهب يسجل 6128 جنيها.
سعر أوقية الذهب تسجل 27.013 ألف جنيه.
سعر كيلو الذهب يسجل 868.6 ألف جنيه.
Advertisements