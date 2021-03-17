قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية جورجيا الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة 9 أشخاص بإطلاق نار في ثلاثة منتجعات صحية بضواحي أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، يحاول المحققون، تحديد ما إذا كانت عمليات إطلاق النار متصلة ببعضها أم لا.

وكانت السلطات الأمريكية، أعلنت أنها تبحث عن مشتبه بهم تم رصدهم عبر كاميرات المراقبة في أماكن الحوادث أثناء إطلاق النار.