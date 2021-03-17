Advertisements

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 17-3-2021 والقنوات الناقلة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:36 ص
بوابة الفجر
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 17-3-2021.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 17-3-2021 والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ X لاتسيو – 10 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium

تشيلسي X أتلتيكو مدريد – 10 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ ساعة و 15 دقيقة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 8 ساعات

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ أقل من ساعتين

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يجد البديل الأمثل لمودريتش وكروس

منذ حوالي 5 ساعات

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 15 ساعة

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ ساعتين و 33 دقيقة

هازارد يصدم ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك السابق يكشف سبب ضعف الهجوم في الفريق الأبيض

منذ نصف ساعة

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 ص

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

كر وفر ومصرع شخص في قنا

08:39 ص

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

07:21 ص

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

12:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار