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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 17-3-2021 والقنوات الناقلة
الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:36 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 17-3-2021.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 17-3-2021 والقنوات الناقلة
بايرن ميونخ X لاتسيو – 10 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium
تشيلسي X أتلتيكو مدريد – 10 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium
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