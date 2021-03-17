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برلماني: مبادرات «حياة كريمة» تعد خطوة كبيرة نحو تحقيق ركائز العدالة الاجتماعية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:40 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مبادرات «حياة كريمة» التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد خطوة كبيرة نحو تحقيق ركائز العدالة الاجتماعية، لأن المفهوم الصحيح للحماية الاجتماعية يتمثل فى توفير تعليم حديث ومنظومة صحية جيدة وفرص عمل، بجانب مقاومة مخاطر الفقر من خلال زيادة الأجور والمعاشات.

وأضاف «محسب»، أن الدولة تتقدم على كافه المستويات من بنية تحتية قوية وطرق وكبارى بجانب التوجه نحو تقوية البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى مما سيسهم فى القضاء على البيروقراطية وتقدم الدولة سياسيًا واقتصاديًا، موضحًا أن تعميق البنية التحتية الكهربائية والتكنولوجية والعمرانية سيكون له بالغ الأثر فى تشجيع المستثمرين للقدوم للاستثمار بمصر، مما سينعكس في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تشهد حاليًا نقلة نوعية في المشروعات التنموية في اتجاهات التنمية المتعددة وعلى جميع النطاقات الجغرافية والعمرانية، وأن الرؤية السياسية في التنمية الريفية لتنمية كل القرى في الريف المصري والبداية بـ 1500 قرية، هو مشروع قومي عملاق الأكبر في التاريخ المصري لسكان الريف لتحسين جودة الحياة بتلك القرى ورفع المستوى الاقتصادي بتلك القرى.

وتابع، «من المؤكد أن سكان القرى سوف يشعرون بمدى وأهمية تلك المشروعات على مدى زمن قصير ومن ثم فإن تلك المشروعات وأعمال التطوير حاجة ماسة وضروية للقرى المصرية وهو ما لمسته القيادة السياسية».

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