حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأربعاء 17-3-2021.



مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأربعاء 17-3-2021 والقنوات الناقلة

نابسا ستارز X شبيبة القبائل – 3 عصراً - beIN Sports HD 1

كوتون سبورت X نهضة بركان – 3 عصراً - beIN Sports HD 4

نامونجو التنزاني X بيراميدز – 3 عصراً - beIN Sports HD 2

أورلاندو بيراتس X إنييمبا النيجيري – 6 مساءً

جراف دي داكار السنغالي X الصفاقسي – 6 مساءً - beIN Sports HD 6

ساليتاس البوركيني X النجم الساحلي – 6 مساءً - beIN Sports HD 4

ناكانا الزامبي X الرجاء المغربي – 6 مساءً - beIN Sports HD 2

الأهلي الليبي X وفاق سطيف – 9 مساءً - beIN Sports HD 4



