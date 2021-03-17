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مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأربعاء 17-3-2021 والقنوات الناقلة
الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:39 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأربعاء 17-3-2021.
مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأربعاء 17-3-2021 والقنوات الناقلة
نابسا ستارز X شبيبة القبائل – 3 عصراً - beIN Sports HD 1
كوتون سبورت X نهضة بركان – 3 عصراً - beIN Sports HD 4
نامونجو التنزاني X بيراميدز – 3 عصراً - beIN Sports HD 2
أورلاندو بيراتس X إنييمبا النيجيري – 6 مساءً
جراف دي داكار السنغالي X الصفاقسي – 6 مساءً - beIN Sports HD 6
ساليتاس البوركيني X النجم الساحلي – 6 مساءً - beIN Sports HD 4
ناكانا الزامبي X الرجاء المغربي – 6 مساءً - beIN Sports HD 2
الأهلي الليبي X وفاق سطيف – 9 مساءً - beIN Sports HD 4
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