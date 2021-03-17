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مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأربعاء 17-3-2021 والقنوات الناقلة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:39 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأربعاء 17-3-2021 والقنوات الناقلة

نابسا ستارز X شبيبة القبائل – 3 عصراً - beIN Sports HD 1

كوتون سبورت X نهضة بركان – 3 عصراً - beIN Sports HD 4

نامونجو التنزاني X بيراميدز – 3 عصراً - beIN Sports HD 2

أورلاندو بيراتس X إنييمبا النيجيري – 6 مساءً

جراف دي داكار السنغالي X الصفاقسي – 6 مساءً - beIN Sports HD 6

ساليتاس البوركيني X النجم الساحلي – 6 مساءً - beIN Sports HD 4

ناكانا الزامبي X الرجاء المغربي – 6 مساءً - beIN Sports HD 2

الأهلي الليبي X وفاق سطيف – 9 مساءً - beIN Sports HD 4


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