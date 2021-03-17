يسرا مسعودي تنجو من الموت بعد تعرضها لحادث خطير

أعلنت الفنانة يسرا مسعودي عن

نجاتها من الموت بعد تعرضها لحادث خطير بسيارتها كاد أن يؤدي بحياتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشرت الفنانة يسرا مسعودي صورة لسيارتها بعد تحطيمها، وعلقت عليها قائلة:"لك الحمد والشكر والنعمهة يارب انكتبلي عمر جديد بفضل ربنا ودعاء أمي".



وتابعت يسرا مسعودي قائلة :"الحمد الله صدمة كبيرة جدًا جدًا بس الحمد الله، الحمد الله يارب هرجع مصر وبلدي بخير".



وفي سياق آخر، تشارك يسرا مسعودي حاليًا في مسلسل "الحرير المخملي"، وهو بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، أحمد سعيد عبد الغني، سامي مغاوري، مها أبو عوف، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، طارق صبري، إسلام جمال، محمد الصاوي، هاجر الشرنوبي، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، محمد درويش، وكوكبة مميزة من النجوم.