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تسجيل 469 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات في كوريا الجنوبية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:47 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رصدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات في البلاد بذلك إلى 96 ألفاً و849 إصابة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

 

وقد أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1686.

 

وقالت كوريا الجنوبية، إن عدد حالات الشفاء من المرض ارتفع بمقدار 559 حالة عن اليوم السابق إلى 88 ألفاً و814 حالة بشكل إجمالي.

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