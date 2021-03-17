بالفيديو..طرح البرومو الأول لمسلسل "حرب أهلية"





طرحت شركة"العدل جروب" المنتجة لمسلسل "حرب أهلية" الذي يقوم ببطولته الفنانة يسرا والنجم باسل خياط البرومو الدعائي الخاص بالعمل.



ويواصل صناع العمل تصوير المشاهد المتبقية لهم بأكثر من موقع تصوير، وذلك استعدادًا لعرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل.



مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب.