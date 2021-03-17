Advertisements

بالفيديو..طرح البرومو الأول لمسلسل "حرب أهلية"

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:52 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


طرحت شركة"العدل جروب" المنتجة لمسلسل "حرب أهلية" الذي يقوم ببطولته الفنانة يسرا والنجم باسل خياط البرومو الدعائي الخاص بالعمل.

ويواصل صناع العمل تصوير المشاهد المتبقية لهم بأكثر من موقع تصوير، وذلك استعدادًا لعرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب.

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق يكشف سبب ضعف الهجوم في الفريق الأبيض

منذ ساعة و 11 دقيقة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ريال مدريد يجد البديل الأمثل لمودريتش وكروس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 10 ساعة

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 19 ساعة

هازارد يصدم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 8 ساعات

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ أقل من ساعتين

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 10 ساعة

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 ص

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

كر وفر ومصرع شخص في قنا

08:39 ص

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

08:14 ص

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

07:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار