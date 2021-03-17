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مفاجأت في حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. الأرصاد: شبورة ورياح

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:56 ص
بوابة الفجر
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال أيام (الأربعاء - الخميس - الجمعة).

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. معتدل على السواحل الشمالية مع نشاط للرياح
وقالت الهيئة إن طقس الأربعاء دافئ على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفئ على المناطق الجنوبية نهارًا بارد ليلاً.

وأوضحت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها عبارة عن ظهور الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 24- 14، السواحل الشمالية 22- 13، جنوب سيناء 28- 14، شمال الصعيد 26- 12، جنوب الصعيد 33- 13.

حالة الطقي غدا الخميس.. دافئ على القاهرة وشبورة على الطرق
وأكدت الهيئة، أن طقس الحميس، دافئ على القاهرة والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية مائل للدفئ على المناطق الجنوبية نهارا، بارد ليلا.

وأكدت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية، ظهور الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، كما تنشط لرياج على جنوب سيناء.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 23- 14، السواحل الشمالية 19- 13، جنوب سيناء 25- 15، شمال الصعيد 25- 13، جنوب الصعيد 32- 13.

حالة الطقس بعد غد الجمعة.. العظمى بالقاهرة 24 درجة
وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة المقبل، دافئ على القاهرة والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية مائل للدفئ على المناطق الجنوبية نهارا، بارد ليلا.

وأكدت الهيئة أن الشبورة المائية هي الظاهرة الأكثر تأثيرا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بجانب نشاط الرياح على جنوب سيناء.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 24- 14، السواحل الشمالية 22- 13، جنوب سيناء 28- 14، شمال الصعيد 26- 12، جنوب الصعيد 33- 13.

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