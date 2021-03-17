Advertisements

الأرصاد: الطقس دافئ والعظمي بالقاهرة 24 درجة (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:10 ص
رقية جمال
Advertisements
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأربعاء، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس دافئًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الغربية ومائلا للدفء على السواحل الشرقية، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء مع نشاط للرياح، وأن يكون دافئًا على شمال الصعيد وحارًا على جنوب الصعيد، مع تكون شبورة مائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس باردا ليلا على الأنحاء كافة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:


القاهرة العظمى 24 والصغرى 14.
الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13.
مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 12.
سيوة العظمى 23 والصغرى 10.
بورسعيد العظمى 22 والصغرى 15.
دمياط العظمى 21 والصغرى 14.
الإسماعيلية العظمى 24 والصغرى 13.
السويس العظمى 24 والصغرى 13.
العريش العظمى 22 والصغرى 11.
طابا العظمى 23 والصغرى 15.
سانت كاترين العظمى 22 والصغرى 11.
شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 20.
الغردقة العظمى 29 والصغرى 18.
الفيوم العظمى 25 والصغرى 12.
بني سويف العظمى 26 والصغرى 12.
المنيا العظمى 26 والصغرى 12.
أسيوط العظمى 26 والصغرى 13.
سوهاج العظمى 27 والصغرى 14.
قنا العظمى 30 والصغرى 14.

أخبار تهمك

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 10 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 5 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 11 ساعة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ ساعتين و 19 دقيقة

هازارد يصدم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 10 ساعة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 19 ساعة

ريال مدريد يجد البديل الأمثل لمودريتش وكروس

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك السابق يكشف سبب ضعف الهجوم في الفريق الأبيض

منذ ساعة و 12 دقيقة

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 ص

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

كر وفر ومصرع شخص في قنا

08:39 ص

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

08:14 ص

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

07:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار