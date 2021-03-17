حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 17-3-2021 في الإمارات

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 17-3-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً شمالاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.





وأوضح المركز - في بيانه اليومى - ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:22 والمد الثاني عند الساعة 03:42 والجزر الأول عند الساعة 09:21 والجزر الثاني عند الساعة 21:18.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:32 والمد الثاني عند الساعة 23:45





والجزر الاول عند الساعة 17:53 والجزر الثاني عند الساعة 06:28، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:





المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى





أبو ظبي 36 19





دبــي 33 19





الشارقة 33 16