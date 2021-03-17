4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، أربع إصابات جديدة بكوفيد-19 أمس، هبوطاً من 13 إصابة في اليوم السابق.

وأصدرت اللجنة الصينية، بيانًا قالت فيه إن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 15 إصابة من سبع حالات في اليوم السابق.

ولفتت اللجنة الصينية، إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي بلغ 90066 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.