سارة التونسي ترد على بيان "العدل جروب" وتُعلق :"كل من حاول التشهير بي و تشويه سمعتي سيحاسب قانونيًا "



ردت الفنانة سارة التونسي على البيان السابق التي أصدرته مؤخرًا شركة "العدل جروب" للإنتاج الفني بشأن استبعادها عن مسلسل "حرب أهلية" المُقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، واستبدلها بـ أروى جودة، بعد تصوير عدد من مشاهدها، مؤكدة على أنها لم تفتعل أي مشاكل أثناء التصوير، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت سارة التونسي منشورًا قالت فيه :"احترامًا لجمهوري العزيز و للصحفيين و وسائل الإعلام التونسية و المصرية و العربية عمومًا واحترامًا لأصول المهنة، أعتذر لأنني لم أخضفي أي تفاصيل بخصوص كواليس مسلسل" حرب أهلية"و بخصوص ما حدث (و هو ما قمت بإثباته في محاضر رسمية ) و ذلك إلى حين استكمال تحقيقات النقابة والجهات القضائية، رغم حجم الضغوط التي أتعرض إليها لمنعي من استكمال ما بدأت، لكن كلي ثقة في القضاء المصري".



وتابعت سارة التونسي قائلة:" لم أود الإدلاء بأي تصريحات و لكن حفاظًا على سمعتي (الشخصية و المهنية) والتي تمسني و تمس عائلتي وبلدي تونس بشكل أكبر فإنني أنفي كل ما تردد على لسان شركة "العدل جروب" بخصوص حصولي على تصريحات العمل أو أن يكون لدي مشاكل قانونية في مصر، أو أن أكون تسببت في مشاكل في كواليس المسلسل و كل من ساهم في إشاعة مثل هذه الأقاويل و الإدعاءات الكاذبة سيحاسب قانونيًا بتهمة التشهير و تشويه السمعة".



وأضافت سارة التونسي:"أود التنويه أن خصمي في هذه القضية هو "شركة العدل الجروب"فقط لا غير! حيث أن التعاقد بيننا تم قبل شراكتهم مع المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" وصاحب شركة "سينرجي" المشهود لهم بالاحترافية و احترام أخلاقيات المهنة، وقد جمعتني بهم تجارب ناجحة وذكريات جميلة".



وكان المنتج جمال العدل قد أصدر بيانًا منذ عدة أيام أوضح فيه أسباب استبعاد الفنانة سارة التونسي عن مسلسل "حرب أهلية"، مُوضحًا أنه اتخذ هذا القرار بسبب افتعالها لبعض المشاكل والتى كانت ستؤثر بالسلب على أجواء العمل المسلسل، بالإضافة لعدم وجود تصاريح وورق نقابي لها.



مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض، وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب.