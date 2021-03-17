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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 17-3-2021 في الأسواق

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 17-3-2021 ، في ظل استقرار حالة العرض والطلب في السوق المحلي وفي الوقت التى قامت فيه وزارة التموين بطرح كميات اضافيىة من الدواجن المجمدة بأسعار مدعومة.

أسعار الدواجن اليوم:

تراوحت الدواجن الحمراء ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها، وتراوح بط مولار تراوح ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها، بينما سجل البط مسكوفي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه

 وسجل البط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، فيما تراوح سعر الكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه، وسجل  لحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيه، ولحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم :

سجل سعر كرتونة البيض المزارع تتراوح  بين 38-40 جنيها للكرتونة، بينما سعر كرتونة البيض للبلدي بين 44-47 جنيها.

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