أحمد فرنسا: حودة بندق أعطاني دفعة قوية في بدايتي

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أحمد فرنسا: حودة بندق أعطاني دفعة قوية في بدايتي
الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:18 ص
الفجر الفني
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قال المطرب الشاب أحمد فرنسا أن سعادته كبيرة بنجاح أغنية " فوق فوق " التي غناها مع مؤدي المهرجانات الشهير حودة بندق وطرحها منذ عدة أيام عبر قناته الشخصية بموقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب" وتجاوز عدد مشاهدتها الـ 300 ألف مشاهدة.
وتابع فرنسا أن غنائيه مع حودة بندق اعطاه دفعة قوية وعرفه علي الجمور بشكل سريع لذلك شجعه ذلك على الإقدام على خطواته الفنية الأخرى.
وأضاف فرنسا أنه تلقي إشادات جيدة من الجمهور علي الأغنية التي تعد باكورة أعماله الغنائية المصورة وذلك من خلال التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
وأوضح أحمد فرنسان أن تلك النجاح شجعه لتصوير أغنية جديدة بعنوان " أرض فاضية" والتي سوف تكون مفاجأة للجمهور، خاصةً أن كليب الأغنية سيعتمد علي تقنيات حديثة في التصوير بجانب التصوير في أكتر من مكان لإضافة حالة من الإبهار بالكليب.
يذكر أن أغنية "فوق فوق" من كلمات سيد حسن، توزيع إسلام مونتي.
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