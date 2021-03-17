أحمد فرنسا: حودة بندق أعطاني دفعة قوية في بدايتي



قال المطرب الشاب أحمد فرنسا أن سعادته كبيرة بنجاح أغنية " فوق فوق " التي غناها مع مؤدي المهرجانات الشهير حودة بندق وطرحها منذ عدة أيام عبر قناته الشخصية بموقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب" وتجاوز عدد مشاهدتها الـ 300 ألف مشاهدة.



وتابع فرنسا أن غنائيه مع حودة بندق اعطاه دفعة قوية وعرفه علي الجمور بشكل سريع لذلك شجعه ذلك على الإقدام على خطواته الفنية الأخرى.



وأضاف فرنسا أنه تلقي إشادات جيدة من الجمهور علي الأغنية التي تعد باكورة أعماله الغنائية المصورة وذلك من خلال التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



وأوضح أحمد فرنسان أن تلك النجاح شجعه لتصوير أغنية جديدة بعنوان " أرض فاضية" والتي سوف تكون مفاجأة للجمهور، خاصةً أن كليب الأغنية سيعتمد علي تقنيات حديثة في التصوير بجانب التصوير في أكتر من مكان لإضافة حالة من الإبهار بالكليب.



يذكر أن أغنية "فوق فوق" من كلمات سيد حسن، توزيع إسلام مونتي.