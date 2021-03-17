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الصين تقدم احتجاجات صارمة للولايات المتحدة واليابان بشأن بيان مشترك من البلدين

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:24 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إنها قدمت احتجاجات شديدة للولايات المتحدة واليابان بشأن بيان من كبار المسؤولين في البلدين أثار مخاوف بشأن سلوك بكين في مجموعة من المجالات.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان في إفادة صحفية دورية إن الصين تحث الولايات المتحدة واليابان بشدة على وقف التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

فقد قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، إن الصين تتصرف بحزم وقمع، مستشهدا بأفعالها في بحر الصين الشرقي والجنوب حيث توجد نزاعات إقليمية مع اليابان ودول آسيوية أخرى.


وفي حديثه إلى طاولة مستديرة للصحفيين اليابانيين في طوكيو، قال بلينكين إن بكين "تثير التوترات لا تقللها" في المنطقة من خلال أعمالها البحرية ومواقفها فوق تايوان. يزور بلينكين اليابان وكوريا الجنوبية مع وزير الدفاع لويد أوستن في محاولة لتحصين تحالفات واشنطن في آسيا، في أول رحلة خارجية يقوم بها كبار أعضاء إدارة الرئيس جو بايدن.

أصبحت مطالبات الصين الإقليمية الواسعة في بحر الصين الشرقي والجنوبي قضية ذات أولوية في العلاقة الصينية الأمريكية المتوترة بشكل متزايد، كما أنها مصدر قلق أمني مهم لليابان. وقال بلينكين إن بكين "تتصرف بشكل أكثر قمعية في الداخل وبشكل أكثر عدوانية في الخارج، بما في ذلك في بحر الصين الشرقي، بما في ذلك ما يتعلق بسينكاكس، وكذلك بحر الصين الجنوبي وكذلك فيما يتعلق بتايوان".

وسنكاوس، يشار إليها أيضًا باسم دياويو في الصين، هي جزر صغيرة في بحر الصين الشرقي تسيطر عليها اليابان لكن الصين تطالب بها. وقال بلينكين وهو يصف محادثاته يوم الثلاثاء مع المسؤولين اليابانيين: "اليابان لديها اهتمام حقيقي بما يحدث فيما يتعلق بمضيق تايوان وتايوان وقد أمضينا بعض الوقت في مقارنة الملاحظات حول ذلك".

جاءت التعليقات صدى لتصريحات بلينكين وأوستن ونظرائهم اليابانيين بعد محادثات "2 + 2" التي عقدت في طوكيو يوم الثلاثاء وتأتي قبل اجتماعات بلينكين الشخصية الأولى مع نظرائهم الصينيين المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع في ألاسكا.

وقال بلينكين: "إننا نتطلع إلى فرصة أن نعرض بعبارات واضحة للغاية لنظرائنا الصينيين بعض المخاوف التي لدينا بشأن الإجراءات التي يتخذونها". بعد المائدة المستديرة الصباحية مع الصحفيين اليابانيين الناشئين بلينكين وأوستن، كان من المقرر أن يغادروا إلى سيول لإجراء محادثات "2 + 2" مع نظرائهم الكوريين الجنوبيين حتى يوم الخميس.

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