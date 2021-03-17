المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع وحيداً في مستهل التعاملات





مؤشرات البورصة المصرية





وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1171.5 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2102.7 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 3094.6 نقطة.

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.12% ، بينما لوحظ وجود ارتداد ملحوظ لبعض الأسهم من القائدة و كذلك الصغيرة و المتوسطة.