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المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع وحيداً في مستهل التعاملات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:16 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.12% ،  بينما لوحظ وجود ارتداد ملحوظ لبعض الأسهم من القائدة و كذلك الصغيرة و المتوسطة.

مؤشرات البورصة المصرية 

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1171.5 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2102.7 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 3094.6 نقطة.

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