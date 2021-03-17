السيطرة على حريق في عشة على الرياح التوفيقي ببنها دون خسائر بشرية

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق شب في عشة لربة منزل وابناءها، يبيعون فيها الشاي، ويقيمون بها على الرياح التوفيقي، أمام سوق الخضار دائرة مركز بنها.



تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، يفيد اندلاع حريق في عشة تقيم فيها ربة منزل وأبناؤها على أرض طرح النهر على الرياح التوفيقى أمام سوق الخضار دائرة مركز بنها.



انتقلت سيارات الإطفاء على الفور، وجرى السيطرة على الحريق دون أي خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.