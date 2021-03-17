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الجمعة.. دعاء فاروق وعارفة عبد الرسول في "معكم منى الشاذلي"

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:29 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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في حلقة خاصة عن عيد الأم، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي عدد من نجمات الفن والإعلام، في برنامجها "معكم"، على قناة cbc، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تتضمن الحلقة لقاء مع المطربة هلا رشدي، التي تظهر لأول مرة بصحبة نجلها "معز"، وتهدي له أحدث أغانيها التي أطلقتها مع الاحتفال بعيد الأم، وتقدم هلا فاصلاً من أجمل أغنياتها، بالإضافة إلى عدد من الأغاني القديمة.

وتتضمن الحلقة أيضًا، فقرة مع "الحاجة فتحية" التي تكفلت برعاية وتربية 34 بنتًا من الأيتام، وكذلك فقرة تجمع الإعلامية دعاء فاروق والفنانة عارفة عبد الرسول واليوتيوبر سارة الذهبي، للحديث عن تربية الأبناء، والفوارق بين أساليب وطرق التربية في الماضي والحاضر، وصعوبات التعليم الأونلاين مع الأبناء والأحفاد.
الجمعة.. دعاء فاروق وعارفة عبد الرسول في "معكم منى الشاذلي"
الجمعة.. دعاء فاروق وعارفة عبد الرسول في "معكم منى الشاذلي"
الجمعة.. دعاء فاروق وعارفة عبد الرسول في "معكم منى الشاذلي"
الجمعة.. دعاء فاروق وعارفة عبد الرسول في "معكم منى الشاذلي"
الجمعة.. دعاء فاروق وعارفة عبد الرسول في "معكم منى الشاذلي"
الجمعة.. دعاء فاروق وعارفة عبد الرسول في "معكم منى الشاذلي"
الجمعة.. دعاء فاروق وعارفة عبد الرسول في "معكم منى الشاذلي"
الجمعة.. دعاء فاروق وعارفة عبد الرسول في "معكم منى الشاذلي"
الجمعة.. دعاء فاروق وعارفة عبد الرسول في "معكم منى الشاذلي"
الجمعة.. دعاء فاروق وعارفة عبد الرسول في "معكم منى الشاذلي"

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