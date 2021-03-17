شركات بالبورصة تبيع أسهم خزينة اشترتها أثناء أزمة كورونا





أعلن عدد من الشركات بالبورصة انها قامت ببيع أسهم الخزينة التى كانت قد اشترتها وقت أزمة كورونا؛ لدعم أسهمها بعد تراجعها إلى مستويات سعرية متدنية.





وشملت الشركات التي قررت بيع أسهم الخزينة كلاً من شركتا الشرقية-ايسترن كومباني، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بيع الأولى عدد 1.1 مليون سهم خزينة، بيع الثانية عدد 25834 سهم للثانية وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه 2.8 مليون سهم من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء.





وحققت الشرقية - ايسترن كومباني 2.54 مليار جنيه أرباحاً خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، بينما حققت 8.16 مليار جنيه إيرادات النشاط، مقارنة بنحو 7.69 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه.

وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6 بالمائة على أساس سنوي.







