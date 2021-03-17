Advertisements

شركات بالبورصة تبيع أسهم خزينة اشترتها أثناء أزمة كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:27 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

أعلن عدد من الشركات بالبورصة انها قامت ببيع أسهم الخزينة التى كانت قد اشترتها وقت أزمة كورونا؛ لدعم أسهمها بعد تراجعها إلى مستويات سعرية متدنية.

وشملت الشركات التي قررت بيع أسهم الخزينة كلاً من  شركتا الشرقية-ايسترن كومباني، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بيع الأولى عدد 1.1 مليون سهم خزينة، بيع الثانية عدد 25834 سهم للثانية وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه 2.8 مليون سهم من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء.

وحققت الشرقية - ايسترن كومباني 2.54 مليار جنيه أرباحاً خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، بينما حققت 8.16 مليار جنيه إيرادات النشاط، مقارنة بنحو 7.69 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه.

وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6 بالمائة على أساس سنوي.


وحققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير أرباحاً بلغت مليار جنيه في العام الماضي، مقابل 980.89 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة في العام الماضي 3.09 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات بقيمة 2.2 مليار جنيه في 2019.

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 5 ساعات

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 10 ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يجد البديل الأمثل لمودريتش وكروس

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ حوالي 3 ساعات

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ ساعتين

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الزمالك السابق يكشف سبب ضعف الهجوم في الفريق الأبيض

منذ ساعة و 16 دقيقة

هازارد يصدم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 ص

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

كر وفر ومصرع شخص في قنا

08:39 ص

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

08:14 ص

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

07:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار