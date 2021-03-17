مخرج "القاهرة كابول" يوجه رسالة لأبطاله ويُعلق :"يا رب ابقى عملت المسلسل بالشكل اللي يليق بكم"

أعرب المخرج حسام علي عن سعادته الكبيرة بالعمل مع أبطال مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب المخرج حسام علي منشورًا قال فيه :"البوست دا في حب ممثلين القاهرة كابول، الحقيقة أنا كنت محظوظ بكم كلكم، واتشرفت وانبسطت أوي بالشغل معاكم".



وتابع حسام علي قائلاً :"كنتم فعلاً نجوم بأخلاقكم وطبعًا بموهبتكم و احترافكم، بشكركم على ثقتكم فيا، ويا رب ابقى عملت المسلسل بالشكل اللي يليق بكم".



واختتم حسام علي كلامه قائلاً :"و لما اتكلم عن ممثلين القاهرة كابول لازم افتكر و ادعي لاتنين من انظف وأطيب وأرقى القلوب الأستاذ محمود جمعة والأستاذة أحلام الجريتلي، ربنا يرحمكم و يغفر لكم".



مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، نور محمود، حنان مطاوع، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي.