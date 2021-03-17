خبير: إنتاج 42% من الكهرباء بالطاقة المتجددة في 2035 (فيديو)

قال الدكتور على عبد النبي، خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المحطات النوعية سابقا، إن مصر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز نتيجة الاستقرار السياسي، وترسيم الحدود واكتشافات جديدة ومنها حقل ظهر الذي يعتبر أكبر حقل غاز بمنطقة شرق المتوسط.



وأضاف "عبد النبي"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن مصر ليس لديها اكتفاء ذاتي من البترول، وإنما تعاني من نقص في البترول وهناك نحو 80 مليون برميل يوميًا عجز بين الاستهلاك والانتاج، ولكن نأمل أن نحقق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية، مع ترسيم الحدود مع البحر الأحمر.



وتابع، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية يكون بترشيد الاستهلاك واستبدال منتجات البترول بالغاز الطبيعي الذي لدينا وفرة فيه، مع رفع كفاءة محطات ومصانع التكرير وعمل توسعات بها؛ لزيادة الانتاج، وقد نتمكن من تصدير المواد البترولية للخارج، مع استخدام الطاقة المتجددة؛ لتقليل حجم استيراد المواد البترولية والذي يصل لـ 10 مليار دولار سنويًا.



ونوه، بأن مستقبل مصر في الاعتماد على الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحًا أن مصر سوف تنتج 42% من الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال عام 2035.

