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الحكومة تدرس سبل جذب الاستثمارات العالمية بساحل البحر الأحمر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:44 ص
بوابة الفجر
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عقدت الحكومة، اجتماعاً لمتابعة خطط التنمية بساحل البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومراجعة بيان الأراضى مع الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بغرض دفع معدلات التنفيذ، وسرعة الانتهاء من المشروعات التى تخدم خطط التنمية.
 
وتناول الاجتماع سبل تحفيز ودفع عجلة التنمية بساحل البحر الأحمر، لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، ولا سيما فى مجال التنمية السياحية، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودراسة المشروعات المقترحة، بما يساهم فى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

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ساحل البحر الاحمر الحكومة الاقتصاد اخبار الاقتصاد الاستثمارات العالمية

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