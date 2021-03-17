طارق الشناوي يكتب: حل لغز (شيكولاتة) سعاد حسني



(الشيكولاتة ساحت/ راحت مطرح ما راحت).. من الذى منح كلمات صلاح جاهين بصوت سعاد حسنى كل تلك العذوبة، موسيقى كمال الطويل أم عمار الشريعى؟.. هل تأتى الإجابة الرسمية بأن اللحن إبداع مشترك بين الطويل وعمار، من الممكن أن أتفهم مثلا تلك الشراكة فى اللقطة، ولكن كيف يحدث ذلك فى النغمة؟.



منذ اختراع السينما- نهاية القرن التاسع عشر- عرفنا الإبداع المشترك الذى يساهم فيه المخرجان، مثل الأخوين (لوميير)، لويس وأوجست، وتعددت بعدها أسماء الشقيقين اللذين يعملان معا فى إخراج الأفلام، من بلجيكا الأخوان (داردين)، ومن أمريكا الأخوان (كوين) ومن إيطاليا الأخوان (تافايانى) وغيرهم، سواء أكانوا أشقاء أم مجرد أصدقاء، وفى العادة يتم الاتفاق قبل التصوير على كل التفاصيل، وداخل الأستوديو صوت واحد فقط يعلو ويقود العمل الفنى، وقد يتبادلان المواقع فى اليوم الثانى.



أتيح لى أن أستمع إلى (بروفات) تعود لنحو 35 عاما مع الملحن الشاب زياد الطويل، الذى يحتفظ بمكتبة موسيقية تجد فيها المختلف والنادر، وأغلبها يخص والدة الموسيقار الكبير الراحل، التسجيلات تجمع بين سعاد حسنى وأحمد زكى وكمال الطويل وعمار الشريعى، وجدت فيها إجابة عن سؤال قديم: كيف تمت صياغة ألحان مسلسل (هو وهى)، وأشهرها(الشيكولاتة) و(خالى البيه)؟، وجدت خيطًا، لو أمسكنا به وحللناه لاقتربنا من الحقيقة، وهو: كيف يتم الإبداع المشترك؟.. الخط النغمى فى تلحين الكلمات لكمال الطويل، بينما (اللزم) الموسيقية والمقدمة والتوزيع والتنفيذ لعمار الشريعى، فى حياة الطويل وعمار لم يكن أحد يذكر أبدًا إجابة قاطعة، وكل منهما كان يمنح الآخر الفضل، بينما سعاد كانت لا تذكر سوى أن الأغانى تلحين الطويل فقط، حدثت بعدها جفوة وخصومة بين سعاد وعمار، فقرر الانتقام بإسناد الأغنيتين الشهيرتين للمطربة الشعبية فاطمة عيد دون علم الطويل، ومع الزمن لم يعد الناس يتذكرون سوى صوت سعاد حسنى، ولم يكرر الطويل الاشتراك فى التلحين مع أحد، ولا عمار أيضا فعلها مع أحد.



(جينات) الإبداع.. كيف تتجزأ؟.. أشهر ثنائى عرفناه هما الأخوان (رحبانى) عاصى ومنصور، سبقهما تاريخيا ومن لبنان أيضا الأخوان (فليفل) محمد وأحمد، واضعين النشيد الوطنى لسوريا، ظل الرحبانية مع ترافق صوت فيروز أهم وأشهر مثال فى التاريخ الموسيقى العربى على ثنائية الإبداع، غالبا ما كان يثار فى حياتهما السؤال، ولم يشِ أحد بسر السر، كانت إجابة عاصى ومنصور واحدة، لا ندرى كيف حدثت الدفقة الإبداعية، من أمسك بتلك الومضة الموسيقية، أو التقط تلك اللمحة الشاعرية، بعد رحيل عاصى عام 86 بدأنا نتابع اجتهادات فى التحليل، بعضها خرج من العائلة الرحبانية، وأنحاز أكثر لعاصى، وتبقى تجربة الطويل وعمار مختلفة، فهو لقاء ضرورة، حيث كان هناك تعجل من مخرج المسلسل يحيى العلمى بسرعة الإنجاز، لأنه سيعرض فى شهر رمضان، جاءت الاستعانة بعمار بترشيح مباشر من الطويل لضمان سرعة التنفيذ.



وثيقة الطويل والشريعى التى استمعت إليها قدمت لنا بداية الإجابة، الإذاعة عندما تقدم أغنيات (هو وهى) يذكر مذيع الهواء أنها من تلحين كمال الطويل بالاشتراك مع عمار الشريعى، ورحل الطويل عن عالمنا 2003، والشريعى عاش بعده بنحو عشرة أعوام، ولم يحدث أن اعترض عمار على أن يسبقه الطويل.. هل عرفتم الآن سر (شيكولاتة) سعاد؟!!.



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