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مصرع طفل غرقا بمياه النيل ببنها

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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لقي طفل عمره 13 عاما مصرعه غرقا في نهر النيل، أثناء نزوله للاستحمام بمنطقة كوبري الفحص ببنها، وجرى انتشال الجثة ونقلها للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز بنها، يفيد تلقيه بلاغا بغرق طفل في نهر النيل بالقرب من كوبري الفحص.

انتقلت قوات الإنقاذ وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها لطفل يدعى "يوسف.ر.ع" 13 عاما، وتبين أنه يعمل في جمع القمامة، وأثناء قيامه ومجموعة من زملاءه بالعمل نزلوا للنهر للاستحمام، فجرفه التيار وغرق، وجرى انتشال الجثة ونقلها للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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