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تنبيه من "الأرصاد" لسكان 3 مناطق بالمملكة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، سكان منطقة المدينة المنورة، من رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

 

وكتب المركز، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أوضح فيها أن الحالة تشمل (الحناكية – العلا – العيص – المدينة المنورة – خيبر – وادي الفرع)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

 

كما حذر المركز من حالة مماثلة على منطقة الرياض، تضمَّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً، وتشمل (الأفلاج – الخرج – الدوادمي – الزلفي – السليل – العاصمة الرياض – المجمعة – حوطة بني تميم – رماح – عفيف – وادي الدواسر) والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

 

وكان المركز أصدر تنبيهًا أيضًا إلى منطقة القصيم، تضمَّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة ‏تشمل‏ (البدائع – البكيرية – الشماسية – بريدة – رياض الخبراء – عنيزة – عيون الجواء) والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر حتى السادسة مساءً، وفقًا لصحيفة عاجل.

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