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تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
سالي نافع
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تشهد محافظة الدقهلية وخاصة مدينة المنصورة، اليوم الأربعاء، طقسا مشمسا بدرجة حرارة تصل إلى ٢٤ درجة مئوية وهي الدرجة العظمى أما الصغرى فتسجل ٩ درجات.

طقس الدقهلية

وتصل نسبة الرطوبة بمحافظة الدقهلية ٦٩%، واتجاه الرياح شمالية شرقية سرعتها من 12 إلى 28 كم في الساعة.

وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس دافئ نهارا، مائل للبرودة ليلا.

حالة الطقس في القاهرة


وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس في الإسكندرية


كما توقعت أن يسود طقس دافئ نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، شديد البرودة ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".


وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس دافئ على جنوب سيناء نهارًا بارد ليلًا.

وتوقعت أيضا أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، ودافئ على الجنوب نهارًا، بارد ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".


الظواهر الجوية

شبورة مائية على الطرق الزراعية والطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط وشمال سيناء.

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