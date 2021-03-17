ماندو العدل :"محمد ثروت رهاني الأكبر ومفاجأة رمضان هذا العام"

قال المخرج ماندو العدل أن الفنان محمد ثروت سيكون من إحدى مفاجآت السباق الرمضاني المقبل، بسبب الشخصية التي يُجسدها في

مسلسله الجديد "بين السما والأرض"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر ماندو العدل صورة للفنان محمد ثروت، وعلق عليها قائلاً:"ثروت، رهاني الأكبر، ومفاجأة رمضان السنة دي بإذن الله، يا كريم يا رب".



مسلسل "بين السما والأرض"، تدور أحداثه في إطار 15 حلقة فقط، وهو بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، أحمد بدير، نجلاء بدر، محمد ثروت، محمود الليثي، نورهان وندى موسى، وهو مأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل.