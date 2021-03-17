لتسهيل تخريدها.. بورسعيد: إعفاء سيارات المنطقة الحرة من الجمارك (فيديو)

قال المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، إنه تم الانتهاء بنسبة 100% من المنطقة الخاصة بتخريد السيارات طبقا لمتطلبات وزارتي المالية والتنمية المحلية، مثل الاستعدادات الخاصة بكاميرات المراقبة والحماية المدنية ونظام الاطفاء والكهرباء والسور والأسلاك ونظام الإنارة، حيث تم تسليمها إلى وزارة المالية التي تدير العملية بالكامل.



وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن الساحة أصبحت جاهزة للعمل تماما، كما أرسل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، طلبا ماليًا إلى وزارة المالية من أجل إعفاء سيارات المنطقة الحرة من الجمارك حتى تكون صالحة لدخول مبادرة التخريد، إذا كانت تنطبق الشروط عليها، ووافق مجلس الوزراء على الطلب، ويبلغ عددها 50 ألف سيارة.



وتابع نائب محافظ بورسعيد، أننا نعمل على المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتجهيز أكثر من 1000 محطة بنزين في المرحلة الأولى خلال سنة، من أجل إضافة الغاز الطبيعي إلى جانب البنزين، وسنحول 17 محطة إلى العمل بالغاز الطبيعي خلال شهرين، وهناك 3 محطات دخلت الخدمة بالفعل، وتبقى فقط التشغيل بعد الاختبار.

