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وزير الدفاع الامريكي يدعو لتحالف مع كوريا الجنوبية لمواجهة الجارة الشمالية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، إن الصين تتصرف بعدوانية وقمعية، ودعا وزير الدفاع لويد أوستن إلى تحالف أقوى مع كوريا الجنوبية لمعالجة المخاوف الأمنية بشأن الصين وكوريا الشمالية بشكل أفضل.
وفي حديثه إلى طاولة مستديرة للصحفيين اليابانيين في طوكيو، قال بلينكين إن بكين "تثير التوترات لا تقللها"، مشيرًا إلى موقفها من تايوان والإجراءات في بحر الصين الشرقي والجنوب حيث توجد نزاعات إقليمية مع اليابان ودول آسيوية أخرى.

يزور بلينكين اليابان وكوريا الجنوبية مع أوستن في محاولة لتعزيز تحالفات واشنطن في آسيا، في أول رحلة خارجية يقوم بها كبار أعضاء إدارة الرئيس جو بايدن. وأصبحت مطالبات الصين الإقليمية الواسعة في بحر الصين الشرقي والجنوبي قضية ذات أولوية في العلاقة الصينية الأمريكية المتوترة بشكل متزايد، كما أنها مصدر قلق أمني مهم لليابان.

قال بلينكين إن بكين "تتصرف بشكل أكثر قمعية في الداخل وبشكل أكثر عدوانية في الخارج، بما في ذلك في بحر الصين الشرقي، بما في ذلك ما يتعلق بسينكاكس وبحر الصين الجنوبي وكذلك فيما يتعلق بتايوان".

سنكاوس، يشار إليها أيضًا باسم دياويو في الصين، هي جزر صغيرة في بحر الصين الشرقي تسيطر عليها اليابان لكن الصين تطالب بها. وقال بلينكين وهو يصف المحادثات التي أجراها مع المسؤولين اليابانيين يوم الثلاثاء "اليابان لديها اهتمام حقيقي بما يحدث فيما يتعلق بمضيق تايوان وتايوان وقد أمضينا بعض الوقت في مقارنة الملاحظات حول ذلك".

وقد كررت التعليقات تصريحات صادرة عن بلينكين وأوستن ونظرائهم اليابانيين بعد محادثات "2 + 2" في طوكيو وتأتي قبل اجتماعات بلينكين الشخصية الأولى مع نظرائهم الصينيين المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع في ألاسكا. وقال بلينكين: "إننا نتطلع إلى فرصة أن نعرض بعبارات واضحة للغاية لنظرائنا الصينيين بعض المخاوف التي لدينا بشأن الإجراءات التي يتخذونها".

بعد وصوله إلى سيول، سلط أوستن الضوء على أهمية تحالف الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية في الاستجابة للمخاوف الأمنية المتزايدة بشأن الصين وكوريا الشمالية. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن أوستن قوله في بداية المحادثات مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك إن "التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى بسبب التهديدات غير المسبوقة من الصين وكوريا الشمالية".

وصف أوستن التحالف بأنه "العمود الفقري" للسلام والأمن والازدهار في شمال شرق آسيا، ومن أجل منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة وما وراءها. وقالت يونهاب إن سوه قال إنه من المهم للحلفاء الحفاظ على ردع قوي وموقف دفاعي مشترك ضد كوريا الشمالية، وتعهد بتعزيز التحالف.

ومن المقرر أن يجر أوستن وبلينكين محادثات "2 + 2" مع نظرائهما في كوريا الجنوبية ويلتقيان بالرئيس مون جاي إن ومسؤولين كبار آخرين حتى يوم الخميس.

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بلينكين اوستن اليابان الصين

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