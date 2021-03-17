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البنك المركزي يوضح شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
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 أكد نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم أن الاشتراطات المؤهلة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل مماثلة لما كانت عليه المبادرة الأخيرة للبنك المركزي البالغة قيمتها 20 مليار جنيه.

وأشار نجم في مقابلة مع شريف عامر إلى أنه يشترط لمحدودي الدخل ألا يزيد الدخل الشهري عن 4 آلاف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة الواحدة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية الذي سيجري شراؤه من خلال المبادرة عن 350 ألف جنيه.

وفيما يخص متوسطي الدخل لفت نجم إلى أنه يشترط ألا يزيد الدخل الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و16 ألف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية عن مليون جنيه.

وذكر نجم أنه يشترط للحصول على التمويل أن تكون الشقة كاملة التشطيب وبها جميع المرافق، وقابلة للتسجيل.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجه بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 بالمائة.

وأعلن البنك المركزي أن حجم مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها لدعم قدرات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل على تملك الوحدات السكنية تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه، وبفائدة متناقصة 3 في المائة على 30 عاماً.


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