"الإسكان" تستعراض مخطط تطوير المناطق المحيطة بمحور الفريق إبراهيم العرابي

عقد عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعاً لاستعراض مخطط تطوير المناطق المحيطة بمحور الفريق إبراهيم العرابي "ترعة الطوارئ سابقاً"، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظتين.





وأكد عاصم الجزار، في بيان صادر اليوم الأربعاء، على ضرورة تطوير المناطق المحيطة بمحور الفريق إبراهيم العرابي واستكمال الشكل الحضاري للمشروع، واستغلال الأراضي الشاغرة والمكتسبة على جانبي المحور، بالشكل الذي يتناسب مع التطوير الذي تم تنفيذه، لتعظيم الاستفادة من المشروع وعدم تحول المناطق المحيطة به إلى مناطق عشوائية.





وأوضح أنه تم التوجيه بسرعة إعداد مخططات المشروعات العمرانية التي سيتم تنفيذها على الأراضي الواقعة بمحيط محور الفريق إبراهيم العرابي، من أجل بدء التنفيذ على الأرض لرفع المستوى العمراني لتلك المناطق والتكامل مع هذا المشروع الهام بما يحقق تطويراً عمرانياً كبيراً في محيط المحور، تعود بالنفع على المواطنين.





فيما أشار خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى أهمية مشروع محور الفريق إبراهيم العرابي، والذي يساهم في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، وخاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي لتحقيق الاتصالية.





وشدد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على سرعة تخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية جانبي المحور بنطاق محافظة القليوبية، خاصة وأن هذه المنطقة ذات موقع متميز، حيث التقاء طريق بلبيس الصحراوي مع محور إبراهيم العرابي.





تجدر الإشارة إلى أن طول المحور بالأعمال الصناعية عليه يبلغ 13.5 كم، وبعرض 50 متراً، في اتجاهين.





ويضم كل اتجاه (طريق رئيسي به 3 حارات مرورية بعرض 10.8م + طريق خدمة به 2 حارة مرورية، وطبان أسفلتي بعرض 8.9 م + 2 رصيف مشاة بعرض 2.5م).





كما يضم المحور 9 أعمال صناعية (تقاطع جسر السويس - تقاطع شارع بيرتى - تقاطع جمال عبدالناصر - تقاطع شارع مصطفى كامل - تقاطع شارع سبيكو - تقاطع طريق الجبل الأصفر - تقاطع ترعتى الطوارئ - تقاطع طريق بلبيس – كوبري دوران للخلف على طريق بلبيس الصحراوي القاهرة / القاهرة).



