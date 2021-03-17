"الإسكان": إنشاء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب بالفيوم بتكلفة 320 مليون جنيه





أعلن عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، أنه سيتم إنشاء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب بـ"العزب الجديدة" بمحافظة الفيوم بتكلفة تقديرية 320 مليون جنيه.





وقال عاصم الجزار، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن المحطة الجديدة تأتي ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك لزيادة كميات المياه المنتجة لخدمة أهالي مركز يوسف الصديق والقرى المجاورة بمحافظة الفيوم.





من جهته، قال هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن الشركة وقعت بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية لتنفيذ وإنشاء المحطة بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 60 ألف م3/يوم.





وأضاف أن أعمال إنشاء المحطة تشمل "عنابر للمياه العكرة والنقية - ومأخذا للمحطة - ومروقات ومرشحات - الطلمبات"، بإشراف مركز الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم.



