Advertisements

مطالبة برلمانية بشديد الرقابة في الشارع بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية لكورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements




أعلنت النائبة الدكتورة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، تأيدها الكامل لتصريحات المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشان التحذير من الموجه الثالثة لفيروس كورونا وتهاون بعض المواطنين بالفيروس، قائلة: "بدأنا نخالف الإجراءات حتى في الأماكن المغلقة، كما أن هناك عدم التزام إطلاقا بتلك الإجراءات، وبدأنا نلاحظ داخل الأتوبيس لا يوجد أي التزام بارتداء الكمامة وهي أبسط الإجراءات".

واستنكرت صبورة السيد، خلال البيان الصادر لها، هذا التصرف من قبل بعض المواطنين قبل حلول الموجه الثالثة للفيروس والذي من المقرر أن تحل علينا بداية من شهر أبريل المقبل، مؤكدة أنه يجب على كافة المواطنين الشعور بالمسؤولية أكثر من ذلك، وضرورة الوعي بخطورة كورونا، التي تُعتبر هي أكثر قوة عن المراحل السابقة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن تصريحات المستمرة من قبل الحكومة بشأن تنظيم عدد من الحملات الرقابية والدورية على المقاهي والكافيهات بمختلف مراكز ومدن المحافظات؛ لضبط المخالفين للقرارات الحكومية ليس لها أدني علاقة بالواقع، وأكبر دليل على ذلك عودة الشيشة مرة أخرى في المقاهي وسير المواطنين بدون كمامات، فضلا عن عدم إتباع الإجراءات الاحترازية للمواجهة الفيروس.

وطالبت البرلمانية، الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يُثبت عليه مخالفه للإجراءات الاحترازية للفيروس، فضلا عن تشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة في الشارع المصري؛ للعبور بهذه الفترة إلى بر الأمان وبأقل الخسائر مثلما نجحت الدولة في مواجهة المرحلة الأولى والثانية.

أخبار تهمك

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 17 ساعة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 20 ساعة

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ حوالي 15 ساعة

معمل جديد بمواصفات عالمية للأمان الحيوي بجامعة القاهرة لمتابعة جائحة كورونا

منذ أقل من ساعة

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 11 ساعة

هازارد يصدم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 5 ساعات

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 ص

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

08:14 ص

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

كر وفر ومصرع شخص في قنا

08:39 ص

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

07:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار