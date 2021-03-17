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نجم منتخب تونس: الزمالك لم يحضر في مباراة الترجي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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علق راضي الجعايدي نجم منتخب تونس السابق، على فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي بهدف دون رد أمام نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل فريق الترجي بشكل رسمي إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما بات الزمالك قريبًا من توديع المنافسة.

وقال راضي الجعايدي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الزمالك لم يكن موجود فنيًا أو نفسيًا، خلال مواجهة الترجي".

وأشار إلى أن الترجي التونسي تحكم في رتم المباراة طوال الوقت بسبب سوء أداء لاعبي الزمالك في اللقاء.


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