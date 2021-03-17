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صحة الإسكندرية: 2500 حالة تلقت لقاح كورونا خلال الفترة الماضية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن إجمالي من تلقى اللقاح بالمحافظة تعدى ٢٥٠٠ متطعم، وان مراكز التطعيم في انتظار المزيد.

وأشار خلال البيان الرسمي الصادر عن المديرية اليوم الأربعاء، إلى أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد دعا أبناء الإسكندرية من ذوي الأمراض المزمنة والاورام للتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد من خلال ثلاث مراكز لتلقي اللقاح وهي مركز صحة العمراوي بحي المنتزة ومركز صحة المفروزة بمنيا البصل والمركز الأفريقي لصحة المرأة بحي العطارين.

وأشار إلى ان اللقاح يحمي متلقيه من وصول حالات الإصابة بفيروس كورونا بأعراض شديدة أو حرجة بنسبة ١٠٠%، كما أنه اثبت فاعلية في الوقاية من المرض بنسبة ٨٦% ويساهم في اجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة ٩٩%.

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