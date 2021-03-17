باريس سان جيرمان ينجح في يجديد عقد نجم الفريق حتى 2025

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن لاعبه الإسباني الدولي خوان بيرنات، وقع عقداً جديداً مع الفريق لمدة 4 أعوام.









يقترب الظهير الأيسر بيرنات من إتمام موسمه الثالث مع الفريق الفرنسي، منذ أن انتقل للفريق في 2018، قادماً من بايرن ميونخ الألماني.









وكان بيرنات (28 عاماً) على وشك الوصول لنهاية الموسم الحالي بلا عقد، ولكنه وقع الآن على عقد مع الفريق الباريسي حتى يونيو (حزيران) 2025.









وغاب بيرنات عن المشاركة في المباريات منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.









وجدد النادي عقدي دي ماريا وبرنات، ليتحول تركيز النادي بشكل كبير في الفترة المقبلة صوب المهاجمين نيمار ومبابي، خاصة وسط ما يتردد من جدل حول رغبة النادي في ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي لدى انتهاء عقده مع برشلونة هذا الموسم.



