استشاري مناعة: اللي يقدر يحمي نفسه ومش عايز اللقاح مياخدوش (فيديو)

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة، تعقيبًا على دراسة الإصابة بفوبيا الجراثيم بسبب كورونا، إن غسل الأيدي بكثرة بشكل زائد عن الحد الطبيعي يكون عبارة عن وسواس قهري، ويستلزم اللجوء لطبيب نفسي.



وأضافت "نهلة عبد الوهاب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن غسل الأيدي باستمرار باستخدام الصابون للوقاية من كورونا أفضل من استخدام الكحول؛ لكون كثرة استخدام الكحول تسبب حساسية وجفاف الجلد، كما أن الدراسات أكدت أن الصابون مؤثر أكثر في القضاء على فيروس كورونا.



وتابعت استشاري البكتريا والمناعة، أنه يمكن استخدام صابون الجلسرين، مشددة على أنه الصابون يضعف الطبقة الخارجية للفيروس، ويحمي الإنسان منه.



ونوهت، بأنها تناولت لقاح استرازينكا مع الأطباء، والذي يسبب آلم بسيط مكان الحقنة ورعشة وارتفاع في درجة الحرارة لمدة 48 ساعة، مناشدة بتناول مادة باراسيتامول قبل تناول اللقاح، مع الراحة، محذرة المواطنين من التواجد بأماكن مزدحمة رديئة التهوية، مناشدة ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي، معقبة: "اللي يقدر يحمي نفسه ومش عايز اللقاح مياخدوش".

