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إصابة آلاف الإيرانيين خلال "مهرجان النار" السنوي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:14 ص
الشرطة الإيرانية - أرشيفية
الشرطة الإيرانية - أرشيفية
وكالات
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قتل 3 أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من ألف عندما قفزت حشود في مختلف أنحاء إيران فوق النيران والألعاب النارية في مهرجان النار السنوي قبل رأس السنة الإيرانية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

                               

ونقل التلفزيون الرسمي، عن رئيس خدمات الطوارئ بير حسين كوليفاند، قوله إن "من بين 1030 مصاباً، فقد 87 أحد أطرافهم، بسبب الألعاب النارية والمتفجرات محلية الصنع."

 

وأوضح بير حسين كوليفاند، أن "3 أشخاص لاقوا حتفهم خلال الاحتفالات التي بدأت عند غروب الشمس أمس الثلاثاء واستمرت حتى وقت متأخر من الليل".

 

وكانت السلطات الإيرانية حذرت من التجمعات بسبب جائحة كوفيد-19، فيما اعتقلت الشرطة 25 شخصًا في العاصمة طهران.

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