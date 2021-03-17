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إصابة جديدة تضرب حمدان الشمراني مع اتحاد جدة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
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كشفت تقاريرصحفية اليوم الأربعاء عن إصابة جديدة لحمدان الشمراني ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة أكدت لها معاناة الشمراني من إصابة أخرى، وذلك بعد تعافيه من إصابة في الركبة كانت قد تسببت في غيابه لنحو أسبوعين في فبراير الماضي ومارس الجاري.

وأوضحت المصادر أن اللاعب يعاني حاليا من إصابة عضلية، ووصفت الإصابة بأنها بسيطة.

وانخرط الشمراني في برنامج علاجي داخل عيادة ناديه الطبية، أملا في اللحاق بمواجهة الرائد المقررة يوم السبت المقبل في المرحلة الرابعة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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