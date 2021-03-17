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بلايزرز يفوز على بيليكانز في دوري السلة الأمريكي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
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سجل داميان ليلارد 50 نقطة وساهم في قلب بورتلاند ترايل بلايزرز تخلفه في الربع الاخير بشكل لافت ليخرج فائزا على نيو اورليانز بيليكانز 125-124 ضمن دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين.

وكان بيليكانز في طريقه الى الفوز عندما تقدم على منافسه بفارق 17 نقطة بنتيجة 115-98 قبل نهاية المباراة بست دقائق بفضل تألق نجميه براندون اينجرام (30 نقطة) وزيون وليامسون (28)، لكن ليلارد لعب دور المنقذ وسجل 15 نقطة في سلسلة شهدت تسجيل فريقه 25 نقطة مقابل 7 فقط للخاسر قبل ان يسجل رميتين حرتين قبل ثانية واحدة من نهاية الربع الاخير.

وقال ليلارد "كنا نهمس لبعضنا البعض بأننا الفريق الاكثر خبرة وهذه هي نوعية المباريات التي يمكن الفوز بها".

وساهم ايضا في فوز بلايزرز جاري ترنت جونيور مع 22 نقطة.

ووضع يوتا جاز حدا لاربع هزائم في اخر ست مباريات اخرها ضد جولدن ستايت ووريرز الاحد، بفوزه على بوسطن سلتيكس 117-109 بفضل 20 نقطة لدونوفان ميتشل ومثلها للبديل جوردان كلاركسون بينها 5 رميات ثلاثية.

وتقدم سلتيكس بفارق 11 نقطة منتصف الربع الاول لكن يوتا قلص الفارق تدريجيا ونجح في تسجيل 40 نقطة في الربع الاخير ليخرج فائزا.

وعزز يوتا رصيده في صدارة المنطقة الغربية مع 29 انتصارا مقابل 10 هزائم.

اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان جايسون تاتوم مع 29 نقطة واضاف جايلين براون 28 نقطة.

وسجل ليبرون جيمس 25 نقطة ليقود لوس انجليس ليكرز الى فوز منطقي على مينيسوتا تمبروولفز 137-121.

وحقق ميامي هيت فوزه الخامس تواليا بتغلبه على كليفلاند كافالييرز 113-98 بفضل 28 نقطة لجيمي باتلر.

وتغلب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية على نيويورك نيكس بصعوبة 99-96.

وتقدم نيكس معظم فترات المباراة لكن الكلمة الاخيرة كانت لفيلادلفيا الذي حسم الربع الاخير بنتيجة 26-14 ليخرج فائزا.

وفي مباراتين اخريين، تغلب شيكاغو بولز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 123-102 واتلانتا هوكس على هيوستن روكتس 119-107.

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