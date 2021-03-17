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"لو مصرفتهاش".. اعرف طرق الحصول على الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة 2021

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:18 ص
منحة العمالة غير المنتظمة 2021
منحة العمالة غير المنتظمة 2021
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ينتظر الكثيرون الحصول على الدفعة السادسة والخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة 2021  والتي تم مدها بدلاً من ثلاثة أشهر، بعدما طالت تداعيات جائحة كورونا.

قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 2021

وقدرت الحكومة المصرية منحة العمالة غير المنتظمة 2021 بمبلغ 500 جنيهاً، تُمنح لأصحاب المهن "الحرفية" غير مسجلين بسجلات الوظائف الحكومية والإدارية.

سبب صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021

وأقرت الحكومة منحة العمالة غير المنتظمة 2021 تعويضا لهؤلاء العمال من لا يجدون سبيلا آخر للعيش سوى العمل باليومية وبشكل غير منتظم.

تأخر منحة العمالة غير المنتظمة 2021

ويبحث الكثيرون عن طرق الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2021 في دفعتها السادسة "الأخيرة"، والتي تقدر قيمتها بـ500 جنيه، لذوي الحرف والعمال الذين تأثروا بجائحة كورونا.

منحة العمالة غير المنتظمة 2021

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 لـ3 أشهر للمتضررين من جائحة كورونا، قبل أن يوجه السيد الرئيس عيدالفتاح السيسي، بمد المنحة لثلاثة أشهر أخرى، بسبب استمرار الوضع الصحي.

دفعات منحة العمالة غير المنتظمة 2021

ووصلت منحة العمالة غير المنتظمة 2021 إلى دفعتها السادسة والأخيرة، حيث تم صرف 5 دفعات، والتي تنوعت مصارفها بين البنوك ومكاتب البريد، وماكينات الصرف الآلي المنتشرة بالشوارع، منعا للازدحام.

منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الأخيرة

ويبحث الكثيرون عن دفعة منحة العمالة غير المنتظمة 2021 السادسة والأخيرة، عقب وصول رسائل على الهواتف النقالة للبعض من قاموا بصرف الـ500 جنيه قيمة المنحة.

كيفية الاستعلام منحة العمالة غير المنتظمة 2021

وحرصاً منا على تلبية كل ما يطلبه قراؤنا وأهلنا، سنرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2021 من أجل معرفة كافة تفاصيلها ومواعيد وأماكن استلامها.

طرق الاستعلام منحة العمالة غير المنتظمة 2021

وأتاحت وزارة القوى العاملة إمكانية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2021 عبر موقعها الرسمي، لمن تأخروا عن استلام الدفعة السادسة والأخيرة من المنحة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع بدء الجائحة.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2021

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة بالضغط "هنــــــــــــــــــــــــا".

اختيار خانة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2021.

إدخال الاسم والرقم القومي لمستحقي منحة العمالة غير المنتظمة 2021.

الضغط على "استعلام".

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