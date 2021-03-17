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ضبط سائق لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية ببورسعيد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها  فى مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء قيام أحد الأشخاص (سائق، مقيم بمحافظة بورسعيد) بالتقدم لمسئولى مكتب السجل التجارى ببورسعيد بتوكيل عام منسوب لمكتب توثيق بورسعيد يفيد – على خلاف الحقيقة – قيام (جد المتهم، متوفى) بتوكيل (المذكور) بالتعامل أمام الجهات الحكومية والسجل التجارى للحصول بموجبه على حصة إستيرادية دون باقى الورثة.. وبالإستعلام من مكتب توثيق بورسعيد عن التوكيل المشار اليه أفاد بأنه مزور بالكامل.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وأضاف بأنه قام بإصطناع التوكيل المزور بإستخدام أحد البرامج وطباعته وتقديمه لمكتب توثيق بورسعيد حتى يتمكن بموجبه من الحصول على حصه إستيرادية دون باقى الورثة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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