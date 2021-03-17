فورميلا وان.. ميك شوماخر يوجه رسالة عاطفية لوالده

كتب الألماني ميك شوماخر على تويتر "إنه أمر مؤثر للغاية بالنسبة لي، أن أرى مايكل شوماخر على الشاشة مرة أخرى"، وكان بالطبع يتحدث عن والده، اسطورة الفورمولا وان، بطل العالم سبع مرات، وسيرته القائمة بقوة في عالم السرعة.









ومع انطلاق موسم الفورمولا وان، من خلال جائزة البحرين الكبرى، أراد السائق الألماني أن يقدّم أصدق تقدير لوالده المريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي، معتبراً أنه أمرٌ مثير بالنسبة إليه مشاهدة الحرف M ومصطلح MSC من جديد على سيارة فورمولا.









وكتب ميك "إنه لأمر مؤثر للغاية بالنسبة لي أن أرى MSC على شاشة التوقيت مرة أخرى، إنها رابطة خاصة تربطني به، وآمل أنه من الرائع أن يراه الجميع هناك".



