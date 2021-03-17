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الأحوال المدنية يواصل تسيير قوافل وإستقبال الحالات الإنسانية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قام قطاع الأحوال المدنية بمواصلة إستقبال عدد من الحالات الإنسانية، بمقر ديوان القطاع وتقديم المساعدة لهم فى إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم.

كما واصل القطاع إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى التى تستهدف القرى الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، حيث تم توجيه مأمورية إستهدفت عدد من القرى بنطاق محافظتة المنوفية..وذلك إنطلاقًا من مسئولية الوزارة المجتمعية وركائز المنظومة الأمنية المعاصرة فى توفير كافة الإمكانيات للتيسير على المواطنين.
  
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

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